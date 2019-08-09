Бабушка полгода жила в квартире с мертвым мужем в Ярославской области

Жуткий инцидент произошел в одной из семей в Ярославской области. Пожилая женщина жила в квартире в Переславле-Залесском полгода с мертвым мужем. Она была уверена, что ее супруг просто уснул, сообщает информационный портал 76.RU.

Предположительно, соседей покойного мужчины одолело жуткое зловоние, доносившееся из квартиры, и они сообщили в правоохранительные органы, сообщается на сайте. Однако саму бабушку запахи, исходившие от тела, по ее мнению, уснувшего мужа, никак не смущали.

Когда в квартиру постучали стражи порядка, женщина их встретила с крестом в руках и попросила удалиться. Она утверждала, что ее супруг до сих пор жив, а говорить не может, поскольку спит, в то время как на самом деле он уже превратился в мумию, отмечает 76.RU.

В УМВД по Ярославской области подтвердили данный инцидент.

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