Друг лидера группы «Ногу свело!» умер от клещевого энцефалита

Друг лидера «Ногу свело» Влад Лабецкий умер в Новосибирске от укуса клеща. О смерти одного из самых преданных поклонников коллектива Макс Покровский сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Не стало нашего дорогого друга Влада Лабецкого. Он был не только преданным поклонником группы, очень бережно на протяжении многих лет собирая архив, который мы использовали при создании сериала „30/30. 30 лет за 30 недель“, но и нашим настоящим другом, исключительно светлым и позитивным человеком, который всегда готов прийти на помощь», — написал музыкант.

ВКонтакте @maxpokrovskiy

Как сообщает новосибирский новостной портал NGS.RU, Влад Лабецкий работал в Академгородке в IT-компании, а также был админом сайта группы «Ногу свело!». Там же, в Академгородке, в июне его укусил клещ, когда он шел по дачной тропинке, где ежедневно ходят десятки людей. Молодой человек обратился к врачам, ему сразу ввели иммуноглобулин, но это не помогло. 7 августа он скончался в реанимации от тяжелой формы клещевого энцефалита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известную актрису Агату Муцениеце, супругу актера Павла Прилучного, в лесу укусил клещ.