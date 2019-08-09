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  4. Друг лидера группы «Ногу свело!» умер от клещевого энцефалита

Друг лидера группы «Ногу свело!» умер от клещевого энцефалита

, 13:10 77

Насекомое укусило Влада Лабецкого в новосибирском Академгородке еще в июне. Своевременный укол иммуноглобулина не помог.

Фото : ТАСС/Patrick Pleul

Друг лидера «Ногу свело» Влад Лабецкий умер в Новосибирске от укуса клеща. О смерти одного из самых преданных поклонников коллектива Макс Покровский сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Не стало нашего дорогого друга Влада Лабецкого. Он был не только преданным поклонником группы, очень бережно на протяжении многих лет собирая архив, который мы использовали при создании сериала „30/30. 30 лет за 30 недель“, но и нашим настоящим другом, исключительно светлым и позитивным человеком, который всегда готов прийти на помощь», — написал музыкант.

ВКонтакте @maxpokrovskiy

Как сообщает новосибирский новостной портал NGS.RU, Влад Лабецкий работал в Академгородке в IT-компании, а также был админом сайта группы «Ногу свело!». Там же, в Академгородке, в июне его укусил клещ, когда он шел по дачной тропинке, где ежедневно ходят десятки людей. Молодой человек обратился к врачам, ему сразу ввели иммуноглобулин, но это не помогло. 7 августа он скончался в реанимации от тяжелой формы клещевого энцефалита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известную актрису Агату Муцениеце, супругу актера Павла Прилучного, в лесу укусил клещ.

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