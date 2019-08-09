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  4. Дым от лесных пожаров влияет на развитие онкологических заболеваний — эксперт

Дым от лесных пожаров влияет на развитие онкологических заболеваний — эксперт

, 12:58 33

Специалист отметил, что кратковременное вдыхание мелких частиц вряд ли скажется на здоровье, однако вдыхание дыма в долгосрочной перспективе может привести к возникновению ряда проблем.

Фото : ТАСС/ФБУ "Авиалесоохрана"

Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал в интервью РИА Новости, как вдыхание дыма от лесных пожаров может повлиять на здоровье человека. По словам специалиста, кратковременное вдыхание мелких частиц «вряд ли будет иметь явный эффект», однако вдыхание продуктов горения в долгосрочной перспективе может негативно сказаться на состоянии организма.

В частности, вдыхание дыма может способствовать развитию рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, по словам эксперта, смог от пожаров содержит значительное количество частиц, раздражающих дыхательную систему и провоцирующих развитие астмы, пишет URA.RU. Также возможны проблемы с дыханием, ограничение функционирования легких и среди самых жутких последствий — преждевременная смерть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тушении пожаров в Сибири.

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