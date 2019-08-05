«Решила всех свести с ума»: Анфиса Чехова опубликовала фото в душе

Телеведущая Анфиса Чехова не перестает радовать поклонников фотографиями в купальнике, демонстрирующими шикарную фигуру звезды. Недавно знаменитость в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок из душа. Анфиса в синем бикини стоит под струями воды, показывая свои формы.

Поклонники пришли в восторг от фигуры ведущей, однако некоторые задались вопросом, почему Чехова принимает душ в одежде:

«Какая шикарная фигура»;

«Все классно, но без купальника обычно в душ ходят»;

«Решила всех свести с ума»;

«Всегда душ в купальнике принимаешь?» — оставили комментарии фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова в тельняшке с глубоким декольте поздравила десантников. Звезда опубликовала в своем Instagram архивное фото у фонтана, на котором она предстала в тельняшке, открывающей шикарную грудь телеведущей, и знаковом голубом берете.