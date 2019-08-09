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  4. Генпрокуратура предъявила обвинение экс-директору грузинского канала «Рустави-2»

Генпрокуратура предъявила обвинение экс-директору грузинского канала «Рустави-2»

, 14:41 46

Ники Гварамия обвиняется в нанесении крупного денежного ущерба телекомпании.

Фото : tabula.ge

В пятницу, 9 августа генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Ники Гварамии — скандальному экс-руководителю телеканала «Рустави-2». Бывшему директору вменяют нанесение крупного денежного ущерба телекомпании, составившего более двух миллионов долларов (шесть миллионов лари — Прим.ред.). Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор по делу Ники Гварамии — Амиран Гулуашвили — утверждает, что обвиняемый злоупотребил полномочиями руководителя компании, что в последующем привело к нанесению большого урона телеканалу.

«Вещательная компания „Рустави-2“ не получила более шести миллионов лари, из-за чего производству был нанесен значительный ущерб», — заявил Гулуашвили.

Также прокурор рассказал, что в отношении Ники Гварамии вынесено постановление об обвинении по ст. 220 УК Грузии.

«Что подразумевает использование руководящих или представительских полномочий против законных интересов организации в целях извлечения выгоды или преимущества для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб», — разъяснил прокурор по делу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ники Гварамия в прямом эфире резко высказался о поставках вина и минеральной воды «Боржоми» в Россию.

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