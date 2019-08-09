Генпрокуратура предъявила обвинение экс-директору грузинского канала «Рустави-2»

В пятницу, 9 августа генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Ники Гварамии — скандальному экс-руководителю телеканала «Рустави-2». Бывшему директору вменяют нанесение крупного денежного ущерба телекомпании, составившего более двух миллионов долларов (шесть миллионов лари — Прим.ред.). Об этом сообщает ТАСС.
Прокурор по делу Ники Гварамии — Амиран Гулуашвили — утверждает, что обвиняемый злоупотребил полномочиями руководителя компании, что в последующем привело к нанесению большого урона телеканалу.
Также прокурор рассказал, что в отношении Ники Гварамии вынесено постановление об обвинении по ст. 220 УК Грузии.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Ники Гварамия в прямом эфире резко высказался о поставках вина и минеральной воды «Боржоми» в Россию.