Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском в Красноярском крае вечером в пятницу, 9 августа, сообщает Интерфакс.
«
Эвакуация вновь объявлена для жителей деревни Каменка. Людей отправляют в пункты временного размещения в поселок Малиновка «в связи с ухудшением метеоусловий». Отмечается, что в Каменку выехали пять автобусов.
Местные жители наперебой пишут о том, что слышали грохот. Кроме того, в сети появилась видеозапись, на которой взволнованная девушка рассказывает, что снаряд разорвался рядом с их машиной. Осколками насквозь прошило лобовое стекло.
«У одной машины пробило колесо, в другую прилетели осколки снаряда. 9 августа, сегодня», — сообщает местная жительница.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшие от взрывов боеприпасов дома в Красноярском крае отремонтируют в течение двух недель. Такое обещание дали в Минобороны.