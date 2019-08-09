Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском в Красноярском крае вечером в пятницу, 9 августа, сообщает Интерфакс.

« Два взрыва прогремели на военном арсенале под Ачинском из-за попадания молнии. По уточненным данным, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов », — сказал источник агентства.

Эвакуация вновь объявлена для жителей деревни Каменка. Людей отправляют в пункты временного размещения в поселок Малиновка «в связи с ухудшением метеоусловий». Отмечается, что в Каменку выехали пять автобусов.

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Местные жители наперебой пишут о том, что слышали грохот. Кроме того, в сети появилась видеозапись, на которой взволнованная девушка рассказывает, что снаряд разорвался рядом с их машиной. Осколками насквозь прошило лобовое стекло.

«У одной машины пробило колесо, в другую прилетели осколки снаряда. 9 августа, сегодня», — сообщает местная жительница.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавшие от взрывов боеприпасов дома в Красноярском крае отремонтируют в течение двух недель. Такое обещание дали в Минобороны.