Пострадавшие от взрывов боеприпасов дома в Красноярском крае отремонтируют в течение двух недель

, 20:29 Эфирная новость 6

Такое обещание дали в Минобороны.

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Фото, видео : ТАСС/Халманова Ольга, 5-tv.ru

В Ачинском районе, пострадавшем от взрыва на военном складе, продолжают работать саперы — они очищают территорию от снарядов.
Кое-кто из жителей уже вернулся домой, но сделать это могут не все — многие здания разрушены. На плечи специалистов, которые ликвидируют следы ЧП, легла еще одна задача — восстановить жилые дома за две недели. Ремонтные бригады уже взялись за дело.

Руины, а всего в двух шагах отлично сохранившиеся здания — вот они — друг напротив друга. Как так получилось, что одним жителям Каменки повезло, а у других теперь не осталось ровным счетом ничего? Некоторые, возвращаясь обратно, до последнего верили — с их домом все в порядке.

С места событий — Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае подсчитывают ущерб от взрывов на складе боеприпасов.

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