Пожар возобновился на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае

Пожар вновь вспыхнул на военном складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае вечером в пятницу, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

« После новых взрывов начался пожар. Идет тушение », — сказал источник агентства.

Отмечается, что работы по разминированию территории военного арсенала приостановлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском в Красноярском крае из-за попадания молнии. По уточненным данным, пострадали восемь человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Эвакуация была объявлена для жителей деревни Каменка. Людей отправляют в пункты временного размещения в поселок Малиновка «в связи с ухудшением метеоусловий».