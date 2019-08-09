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  4. Пожар возобновился на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае

Пожар возобновился на складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае

, 18:32 103

Работы по разминированию на военном арсенале приостановлены.

Фото : ТАСС/Халманова Ольга

Пожар вновь вспыхнул на военном складе боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае вечером в пятницу, 9 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«После новых взрывов начался пожар. Идет тушение», — сказал источник агентства.

Отмечается, что работы по разминированию территории военного арсенала приостановлены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском в Красноярском крае из-за попадания молнии. По уточненным данным, пострадали восемь человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

Эвакуация была объявлена для жителей деревни Каменка. Людей отправляют в пункты временного размещения в поселок Малиновка «в связи с ухудшением метеоусловий».

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