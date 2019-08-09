Власти Ачинского района ввели режим ЧС регионального уровня после повторных взрывов

Власти Ачинского района Красноярского края объявили режим ЧС регионального значения после повторных взрывов на арсенале вечером в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Интерфакс.
По последним данным, при подрыве боеприпасов пострадали девять человек, четверо из них — госпитализированы. Среди пострадавших двое сотрудников военной полиции.
Население в радиусе 20 километров от эпицентра взрывов эвакуировано на безопасное расстояние.
Между тем п
Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском в Красноярском крае.