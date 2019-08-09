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  4. Власти Ачинского района ввели режим ЧС регионального уровня после повторных взрывов

Власти Ачинского района ввели режим ЧС регионального уровня после повторных взрывов

, 19:41 Видео 95

По последним данным, четыре человека доставлены с ранениями в больницу после взрывов на арсенале под Ачинском, среди них — двое сотрудников военной полиции.

Фото : ТАСС/Халманова Ольга

Власти Ачинского района Красноярского края объявили режим ЧС регионального значения после повторных взрывов на арсенале вечером в пятницу, 9 августа. Об этом сообщает Интерфакс.

По последним данным, при подрыве боеприпасов пострадали девять человек, четверо из них — госпитализированы. Среди пострадавших двое сотрудников военной полиции.

Население в радиусе 20 километров от эпицентра взрывов эвакуировано на безопасное расстояние.

Между тем пресс-служба Центрального военного округа сообщает, что в результате  пожара, который произошел 5 августа 2019 года на складе МТО Центрального военного округа под Ачинском была нарушена молниезащита склада, выведены из строя молниеотводы хранилищ. Несколько часов назад в Ачинском районе в связи с ухудшением гидрометеоусловий был организован вывоз жителей деревни Каменка в пункты временного размещения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском в Красноярском крае.

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