Назван самый популярный советский фильм на YouTube

«Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова стал самым популярным советским фильмом на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм». Количество просмотров с момента его размещения превысило 20 миллионов, сообщает официальный сайт студии.
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Второе место по количеству просмотров занял фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 миллиона), на третьем — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (18 миллионов).
В рейтинг также вошли полюбившиеся многим картины «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Джентльмены удачи» и другие.
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