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Назван самый популярный советский фильм на YouTube

, 4:06 36

Картина «Любовь и голуби» набрала более 20 миллионов просмотров на видеохостинге.

Фото : Kino-teatr.ru

«Любовь и голуби» режиссера Владимира Меньшова стал самым популярным советским фильмом на YouTube-канале киноконцерна «Мосфильм». Количество просмотров с момента его размещения превысило 20 миллионов, сообщает официальный сайт студии.

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«Благодаря Всемирной паутине удалось достичь того, что неподвластно средствам традиционного кинопроката. Такого количества зрителей не может предоставить ни один кинотеатр, —говорится на портале «Мосфильма».

Второе место по количеству просмотров занял фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (18,9 миллиона), на третьем — «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (18 миллионов).

В рейтинг также вошли полюбившиеся многим картины «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», «Джентльмены удачи» и другие.

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