Президент США Дональд Трамп в пятницу, 9 августа, в ходе беседы с журналистами в Вашингтоне оконфузился во время вопроса о Владимире Зеленском. На вопрос представителя СМИ о том, когда украинского лидера пригласят в Белый дом, его американский коллега переспросил: «О ком вы говорите?!».

Корреспондент тут же пояснил Дональду Трампу, что Владимир Зеленский — это действующий президент Украины.

Видео в сеть выложил журналист Аарон Рупар, отметив, что президент США, как всегда, не способен говорить о политике.

«Трамп, похоже, не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и навязывает некоторые банальности, прежде чем быстро перейти к следующему вопросу. Как всегда, он совершенно не способен обсуждать политику», — подписал публикацию Аарон Рупар.

Тем не менее, Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский в скором времени должен приехать в США.

« Он — очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро », — сказал Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по мнению Трампа Зеленский способен договориться с Путиным.