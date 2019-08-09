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«О ком вы говорите?!»: Трамп оконфузился во время вопроса о Зеленском — видео

, 23:25 Видео 104

Президент США в беседе с журналистами не сразу понял, что его спросили об украинском коллеге.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © Ron Sachs, twitter @atrupar

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 9 августа, в ходе беседы с журналистами в Вашингтоне оконфузился во время вопроса о Владимире Зеленском. На вопрос представителя СМИ о том, когда украинского лидера пригласят в Белый дом, его американский коллега переспросил: «О ком вы говорите?!».

Корреспондент тут же пояснил Дональду Трампу, что Владимир Зеленский — это действующий президент Украины.

Видео в сеть выложил журналист Аарон Рупар, отметив, что президент США, как всегда, не способен говорить о политике.

«Трамп, похоже, не знаком с президентом Украины Владимиром Зеленским и навязывает некоторые банальности, прежде чем быстро перейти к следующему вопросу. Как всегда, он совершенно не способен обсуждать политику», — подписал публикацию Аарон Рупар.

Тем не менее, Дональд Трамп отметил, что Владимир Зеленский в скором времени должен приехать в США.

«Он — очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро», — сказал Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по мнению Трампа Зеленский способен договориться с Путиным.

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