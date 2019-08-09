Трамп считает, что Зеленский способен договориться с Путиным

Дональд Трамп положительно расценивает шансы Владимира Зеленского договориться с Владимиром Путиным, а также, по мнению американского лидера, бывший актер сумеет предпринять шаги, необходимые для разрешения конфликта в Донбассе. Об этом президент США заявил в пятницу, 9 августа, отвечая на вопросы журналистов.

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится. Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине», — цитирует главу Белого дома ФАН.

Как сообщалось ранее, Зеленский позвонил президенту России 7 августа, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию на юго-востоке Украины и призвал срочно созвать встречу лидеров стран «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), чтобы выработать шаги по урегулированию конфликта. Это произошло на следующий день после гибели четырех украинских военнослужащих, в которой Киев обвиняет войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР.