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Трамп считает, что Зеленский способен договориться с Путиным

, 22:09 Видео 38

Американский президент охарактеризовал своего киевского коллегу как «разумного человека», который «хочет мира на Украине».

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Фото, видео : ТАСС/Кравченко Александр, /ZEUS, /Дружинин Алексей

Тема:
Украинский кризис 105

Дональд Трамп положительно расценивает шансы Владимира Зеленского договориться с Владимиром Путиным, а также, по мнению американского лидера, бывший актер сумеет предпринять шаги, необходимые для разрешения конфликта в Донбассе. Об этом президент США заявил в пятницу, 9 августа, отвечая на вопросы журналистов.

«Я думаю, что он договорится с президентом Путиным. Он уже приглашен в Белый дом, если он захочет приехать. Думаю, он договорится. Он прекрасный разумный человек, он хочет мира на Украине», — цитирует главу Белого дома ФАН.

Как сообщалось ранее, Зеленский позвонил президенту России 7 августа, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию на юго-востоке Украины и призвал срочно созвать встречу лидеров стран «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии), чтобы выработать шаги по урегулированию конфликта. Это произошло на следующий день после гибели четырех украинских военнослужащих, в которой Киев обвиняет войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

На территории Донбасса с 21 июля действует режим перемирия. Однако за несколько часов до начала действия режима украинская сторона обстреляла жилые дома в регионе, попытавшись спровоцировать ополченцев. Кроме того, за время перемирия неоднократно было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Тема:
Украинский кризис 105
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