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Какие фамилии самые популярные и самые редкие в России — видео

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Самой распространенной фамилией в РФ являются Смирновы.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / © CHROMORANGE / Bilderbox/ © Victor Lisitsin

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН Алексей Мосин назвал наиболее распространенные фамилии в России, сообщает «Российская газета».

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Специалист рассказал, что на протяжении уже долгих лет в четверку наиболее часто встречающихся в России фамилий входят Ивановы, Кузнецовы, Поповы и Смирновы. Однако историк отметил, что в каждом регионе их место в списке может меняться. Однако, согласно исследованию по России, главным лидером считаются Смирновы.

В списке популярных российских фамилий также значатся; Васильевы, Петровы, Соколовы, Михайловы, Новиковы, Федоровы, Морозовы, Волковы, Алексеевы, Лебедевы, Семеновы, Егоровы, Павловы, Козловы, Степановы, Николаевы, Орловы, Андреевы, Макаровы, Никитины, Захаровы.

Самыми редкими являются фамилии: Калачевы, Грибовы и Елизаровы.

Специалист высказал предположение, что на распространенность в регионе той или иной фамилии влияют два фактора — исторические события и миграция.

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