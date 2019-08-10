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«Гармоничная пара»: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном

, 8:48 Фото 111

Артистка трогательно поздравила супруга с днем рождения в социальной сети.

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Фото, видео : Instagram @grishaevanonna

Актриса Нонна Гришаева редко делится с подписчиками в Instagram семейными фотографиями. Однако недавно артистка опубликовала в своем аккаунте снимок с мужем Александром Нестеровым и сыном Ильей.

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Гришаева поздравила супруга с днем рождения, ему исполнилось 36 лет.

«С Днем Рождения, любимый. И пусть все твои желания и мечты исполняются! Главное — Дерзай, а мы рядом», — написала артистка.

Instagram @grishaevanonna

Поклонники присоединились к поздравлениям и написали множество теплых слов в комментариях:

«Всем поздравления! Желаю папину „копию“ правильно вырастить!»

«Очень гармоничная пара, счастья вам☺️»;

«Мама Нонна — это эпицентр семьи, поэтому в окружении своих любимых мужчин. Счастливого дня рождения!» — написали фолловеры.

Нонна Гришаева в 2006 году вышла замуж за актера Александра Нестерова. Супруг младше артистки на 12 лет. Они воспитывают общего сына Илью, в сентябре мальчику исполнится 13 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Гришаевой расхвалили актрису за образ чайки.

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