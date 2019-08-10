«Гармоничная пара»: Нонна Гришаева поделилась снимком с мужем и сыном

Актриса Нонна Гришаева редко делится с подписчиками в Instagram семейными фотографиями. Однако недавно артистка опубликовала в своем аккаунте снимок с мужем Александром Нестеровым и сыном Ильей.

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Гришаева поздравила супруга с днем рождения, ему исполнилось 36 лет.

«С Днем Рождения, любимый. И пусть все твои желания и мечты исполняются! Главное — Дерзай, а мы рядом», — написала артистка.

Instagram @grishaevanonna