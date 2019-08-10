В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой фракции Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, то президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать Крым частью России.

7 августа в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару Эрдоган подчеркнул, что «аннексию Крыма Турция не признала и не признает». В свою очередь, в интервью РИА Новости, Перинчек указал на то, что повестку переговоров лидеров Турции и Незалежной «полностью определила Украина» .

«Наш президент заявил на ней, что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности. Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией. Ему не следовало быть настолько безрассудным, чтобы призвать всех, включая президента Турции, встать на минуту молчания», — отметил турецкий политик.

По словам Перинчека, участники встречи при объявлении минуты молчания не поняли о чем речь и поддержали Зеленского «лишь в рамках гостеприимства».

Турецкий политик также рассказал, что Анкара в настоящее время лишь на бумаге является стратегическим партнером НАТО и США, в то время как с Россией ее связывают множество совместных проектов, в том числе «Турецкий поток».

«Мы вроде как члены НАТО, но от альянса мы по факту отлучены », — подчеркнул депутат.

При этом Перинчек напомнил, что Киев вместе с Вашингтоном выступают против строительства трубопровода.

«Почему Турция ищет себе стратегических партнеров среди стран, которые угрожают ее энергетической безопасности? Украинский президент Зеленский ради США попытался взорвать наше с Россией сотрудничество во многих сферах, включая энергетическую», — заявил лидер партии «Родина».

Перинчик также поддержал депутата крымского парламента Владислава Ганжару, заявившего, что если Анкара считает себя стратегическим партнером России, ей нужно уяснить, что Крым — это часть России.

«Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу», — подчеркнул политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе своего первого визита в Турцию Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины.