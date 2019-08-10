В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой фракции Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, то президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать Крым частью России.
7 августа в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару Эрдоган подчеркнул, что «аннексию Крыма Турция не признала и не признает». В свою очередь, в интервью РИА Новости, Перинчек указал на то, что повестку переговоров лидеров Турции и Незалежной
По словам Перинчека, участники встречи при объявлении минуты молчания не поняли о чем речь и поддержали Зеленского
Турецкий политик также рассказал, что Анкара в настоящее время лишь на бумаге является стратегическим партнером НАТО и США, в то время как с Россией ее связывают множество совместных проектов, в том числе «Турецкий поток».
При этом Перинчек напомнил, что Киев вместе с Вашингтоном выступают против строительства трубопровода.
Перинчик также поддержал депутата крымского парламента Владислава Ганжару, заявившего, что если Анкара считает себя стратегическим партнером России, ей нужно уяснить, что Крым — это часть России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе своего первого визита в Турцию Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины.