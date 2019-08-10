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В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

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С таким предложением выступил глава турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

Фото : РИА Новости /Игорь Михалев

Лидер турецкой фракции Vatan («Родина») Догу Перинчек заявил, что если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, то президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану следует признать Крым частью России.

7 августа в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару Эрдоган подчеркнул, что «аннексию Крыма Турция не признала и не признает». В свою очередь, в интервью РИА Новости, Перинчек указал на то, что повестку переговоров лидеров Турции и Незалежной «полностью определила Украина».

«Наш президент заявил на ней, что Турция не признает присоединение Крыма к России, а Зеленский повысил градус воинственности. Он ранее был комиком, но сейчас это не было комедией. Ему не следовало быть настолько безрассудным, чтобы призвать всех, включая президента Турции, встать на минуту молчания», — отметил турецкий политик.

По словам Перинчека, участники встречи при объявлении минуты молчания не поняли о чем речь и поддержали Зеленского «лишь в рамках гостеприимства».

Турецкий политик также рассказал, что Анкара в настоящее время лишь на бумаге является стратегическим партнером НАТО и США, в то время как с Россией ее связывают множество совместных проектов, в том числе «Турецкий поток».

«Мы вроде как члены НАТО, но от альянса мы по факту отлучены», — подчеркнул депутат.

При этом Перинчек напомнил, что Киев вместе с Вашингтоном выступают против строительства трубопровода.

«Почему Турция ищет себе стратегических партнеров среди стран, которые угрожают ее энергетической безопасности? Украинский президент Зеленский ради США попытался взорвать наше с Россией сотрудничество во многих сферах, включая энергетическую», — заявил лидер партии «Родина».

Перинчик также поддержал депутата крымского парламента Владислава Ганжару, заявившего, что если Анкара считает себя стратегическим партнером России, ей нужно уяснить, что Крым — это часть России.

«Эрдоган понимает, что Крым принадлежит России. Для дальнейшего развития наших отношений остается только открыто сказать это народу», — подчеркнул политик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе своего первого визита в Турцию Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины.

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