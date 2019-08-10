Два самолета за один час совершили экстренную посадку в шведском Мальмё

Два лайнера авиакомпании BRA, следовавшие чартерными рейсами из Гётеборге в субботу, 10 августа, вынужденно сели в шведском Мальмё с разницей в час. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
По информации шведского таблоида, на борту первого самолета находилось 89 пассажиров. Борт направлялся в Грецию, однако из-за неполадок в двигателе, запросил экстренную посадку в аэропорту «Стуруп» Мальмё. Приземление произошло в штатном режиме около 9.00 по местному времени (10.00 мск).
Следом — примерно в 10.00 по местному времени (11.00 мск) — к диспетчерам «Стурупа» с аналогичным сообщением обратился пилот второго самолета, следовавшего в хорватский Сплит.
На борту второго лайнера находились 109 пассажиров.
Сотрудники шведского аэропорта отмечают, что в обоих случаях никто из пассажиров чартерных рейсов не пострадал.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстренном приземлении авиалайнера в аэропорту Валенсии. На борту самолета возникло задымление. Тогда пострадали 20 человек.