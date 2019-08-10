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По факту ДТП в Тамбовской области возбуждено уголовное дело — видео с места

, 16:45 Эксклюзивное видео 10

Авария произошла на 139 километре трассы «Тамбов — Воронеж» 10 августа. В результате инцидента погибли пять человек.

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Фото, видео : ГУ МЧС России по Тамбовской области

По факту ДТП, произошедшего в Мордовском районе Тамбовской области в субботу, 10 августа, возбуждено уголовное дело в соответствии с пятой частью статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц»).

На 139 километре трассы «Тамбов — Воронеж» микроавтобус Citroen столкнулся с Fiat Ducato. Как сообщили агентству ТАСС в ГИБДД, авария произошла по вине водителя Citroen, который попытался совершить обгон с выездом на встречную полосу.

В результате инцидента погибли пять человек. Среди них — водитель и пассажир Citroen, а также водитель и два пассажира Fiat Ducato. Как сообщил начальник отдела пропаганды УГИБДД майор полиции Станислав Конышев, еще восемь пассажиров в ходе ДТП получили травмы, в их числе — 16-летний подросток.

УМВД России по Тамбовской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП с участием автобуса произошло на трассе «Курган — Куртамыш» в Куртамышском районе 10 августа.

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