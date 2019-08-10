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  4. Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Курганом

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Курганом

, 8:38 65

Авария произошла на автодороге в Куртамышском районе.

Фото : www.globallookpress.com

ДТП с участием автобуса произошло на трассе «Курган — Куртамыш» в Куртамышском районе 10 августа.

По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Kia не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет. В автобусе находились 47 человек, десять из них — пострадали.

Как пишет «Интерфакс», причиной аварии стали технические неполадки. Транспортное средство было неисправно, и, по предварительным сведениям, водитель потерял контроль над автобусом из-за отказа механизма рулевого управления. В ближайшее время надзорные службы выяснят, проходила ли машина в установленные сроки техосмотр и регламентное обслуживание и проверят работу компании, которой принадлежит транспортное средство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять человек стали жертвами страшного ДТП в Мордовском районе Тамбовской области на 139 километре трассы «Тамбов — Воронеж» 10 августа.

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