Фото: черный лебедь прогуливается по взлетно-посадочной полосе в «Шереметьево»

Черного лебедя, мирно прогуливающегося по взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту «Шереметьево» заметили очевидцы. Птица едва не оказалась под колесами самолета, пишет РЕН ТВ.

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Как лебедь попал на территорию воздушной гавани, пока неизвестно, но птица ведет себя приветливо — даже подпустила на близкое расстояние пассажиров, которые заметили ее на ВПП.

К сожалению, из-за темного времени суток разглядеть оперение птицы довольно сложно. По словам очевидцев, лебедь имеет белую окантовку крыльев и алый клюв.

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