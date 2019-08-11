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  4. Фото: черный лебедь прогуливается по взлетно-посадочной полосе в «Шереметьево»

Фото: черный лебедь прогуливается по взлетно-посадочной полосе в «Шереметьево»

, 0:53 Эксклюзивное фото 54

Птица ведет себя очень приветливо — даже подпустила на близкое расстояние пассажиров, которые заметили ее на ВПП.

Фото : © РИА Новости/ Нина Зотина

Черного лебедя, мирно прогуливающегося по взлетно-посадочной полосе в столичном аэропорту «Шереметьево» заметили очевидцы. Птица едва не оказалась под колесами самолета, пишет РЕН ТВ.

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Как лебедь попал на территорию воздушной гавани, пока неизвестно, но птица ведет себя приветливо — даже подпустила на близкое расстояние пассажиров, которые заметили ее на ВПП.

К сожалению, из-за темного времени суток разглядеть оперение птицы довольно сложно. По словам очевидцев, лебедь имеет белую окантовку крыльев и алый клюв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиса помешала самолету приземлиться в аэропорту «Пулково»

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