Надежда Оболенцева и Резо Гигинеишвили поженились в конце июля 2019 года, но в свадебное путешествие отправились только сейчас. Молодожены проводят свой отпуск в испанской Марбельи, где ранее отдыхала Виктория Боня.

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Они наслаждаются солнечной погодой, купаются в море, пробуют экзотическую еду и даже проверяют силы в веревочном городке.

Время с влюбленными также проводят их друзья — известный ресторатор Борис Зарьков и его супруга Ирина. Причем встреча старых знакомых произошла по воле забавного случая — Зарьковы поехали на тот же курорт случайно, а о приезде молодоженов узнали из поста Оболонцевой и договорились встретиться. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Instagram @nadineobolentseva

Поклонники модели и режиссера, комментируя каждый их пост, желают паре прекрасного отдыха и ярких впечатлений.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры со свадьбы звездной пары, которыми поделился Резо Гигинеишвили.