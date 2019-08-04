Резо Гигинеишвили поделился кадрами со свадьбы с Надеждой Оболенцевой

Режиссер Резо Гигинеишвили поделился с подписчиками в Instagram кадрами со свадьбы. В конце июля 2019 года 37-летний режиссер женился на 34-летней светской львице Надежде Оболенцевой. Пара сочеталась браком в Кутузовском ЗАГСе Москвы. А вечеринка для друзей состоялась в одном из ресторанов в центре столицы.

На кадрах видно, как жених в черном костюме и невеста в белом коротком платье с кружевной юбкой и массивными черными ботинками зажигают вместе с гостями. Среди приглашенных было очень много звезд, некоторые из них попали на видео: Федор Бондарчук, Кирилл Серебренников, певица Глюкоза, Яна Рудковская и другие.

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И для Резо Гигинеишвили, и для Надежды Оболенцевой этот брак стал третьим. У режиссера есть один ребенок от первой жены и двое детей — от второй.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая жена Резо Гигинеишвили поделилась взглядами на успешный брак.