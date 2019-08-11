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  4. «Парад вранья»: Почему Дарья Пынзарь не ходит на светские вечеринки — видео

«Парад вранья»: Почему Дарья Пынзарь не ходит на светские вечеринки — видео

, 7:53 Видео 39

Бывшая звезда «Дома-2» поделилась с подписчиками в сети откровенным признанием.

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Фото, видео : Instagram @darya_pinzar86

Бывшая участница проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь на своей странице в Instagram рассказала подписчикам, почему перестала ходить на светские мероприятия. По словам 33-летней знаменитости, ее супруг в прошлом не очень любил бывать на подобного рода событиях. Экс-звезда телестройки даже ругала мужа за то, что он не хотел идти на очередную тусовку.

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Дарья Пынзарь признается, что позднее поняла причины поведения супруга.

«Это реально парад вранья, притворства, деланных улыбок, зависти и полного лицемерия. Тебя ценят, если у тебя есть деньги или статус, или богатый муж (любовник/папик), и еще ценят, если есть подписчики в соцсетях», — написала Дарья Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

Знаменитость отмечает, что потеряла доверие к людям после того, как осознала все это. Дарья Пынзарь уверена, что на подобных мероприятиях если человека встречают как родного, то через мгновение, также или даже лучше, будут принимать того, у кого больше подписчиков в социальных сетях.

«Если тебя сейчас целуют и встречают как родную, значит через секунду будут встречать кого-то у кого больше подписчиков так же и пытаться тебя поменять местами, дабы тому человеку уступить место. Это безостановочная система гнилья», — сетует Дарья Пынзарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь поделилась откровенным фото с мужем.

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