«Что за бомба!»: Plus-size модель Эшли Грэм вдохновила фанатов своими формами

Американская модель plus-size Эшли Грэм на своем примере доказывает прекрасной половине человечества, что нужно принимать себя таким, какой ты есть, и гордиться природными данными. Блогер не стесняется нестандартных пропорций своего тела и довольно часто выкладывает фотографии в откровенных нарядах, которые подчеркивает несовершенства ее фигуры.

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Глядя на снимки теледивы, многие девушки обретают уверенность, а те, кто не смог справиться с комплексами, искренне признаются, что завидуют Эшли. Очередной повод восхищаться собой девушка дала в воскресенье, 11 августа.

На странице модели в Instagram появился снимок, на котором знаменитость позирует в бикини. Грэм выставила одну ногу вперед, в результате чего выделились ее жировые складки на боках. Однако блогер не стала пользоваться фотошопом, чем в очередной раз подтвердила свои убеждения, разрушающие стереотипы о женской красоте.

Instagram @ashleygraham

В комментариях фанаты признались, что модель для них –эталон, и они пытаются на нее равняться.

«Продолжай, красавица! Вы такое вдохновение для всех девушек. Абсолютно красивая и внутри, и снаружи»;

«Честно говоря, вы помогли мне вырасти как личность, и мне нравятся мои изгибы»:

«Богиня!»

«Что за бомба!»

«Хотела бы я выглядеть так хорошо в бикини!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эшли Грэм показала фото в нижнем белье без ретуши.