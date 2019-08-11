  1. Пятый канал
  4. «Что за бомба!»: Plus-size модель Эшли Грэм вдохновила фанатов своими формами

«Что за бомба!»: Plus-size модель Эшли Грэм вдохновила фанатов своими формами

, 10:18 Фото 140

Американская теледива выложила фотографию, на которой продемонстрировала несовершенства своего тела.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм на своем примере доказывает прекрасной половине человечества, что нужно принимать себя таким, какой ты есть, и гордиться природными данными. Блогер не стесняется нестандартных пропорций своего тела и довольно часто выкладывает фотографии в откровенных нарядах, которые подчеркивает несовершенства ее фигуры.

Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Глядя на снимки теледивы, многие девушки обретают уверенность, а те, кто не смог справиться с комплексами, искренне признаются, что завидуют Эшли. Очередной повод восхищаться собой девушка дала в воскресенье, 11 августа.

На странице модели в Instagram появился снимок, на котором знаменитость позирует в бикини. Грэм выставила одну ногу вперед, в результате чего выделились ее жировые складки на боках. Однако блогер не стала пользоваться фотошопом, чем в очередной раз подтвердила свои убеждения, разрушающие стереотипы о женской красоте.

Instagram @ashleygraham

В комментариях фанаты признались, что модель для них –эталон, и они пытаются на нее равняться.

«Продолжай, красавица! Вы такое вдохновение для всех девушек. Абсолютно красивая и внутри, и снаружи»;

«Честно говоря, вы помогли мне вырасти как личность, и мне нравятся мои изгибы»:

«Богиня!»

«Что за бомба!»

«Хотела бы я выглядеть так хорошо в бикини!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эшли Грэм показала фото в нижнем белье без ретуши.

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +10°
65.25
0.12 73.02
-0.02
Гороскоп на 11 августа: Тельцы, следите за словами!

Последние новости

10:59
Киев заявил протест в связи с поездкой Путина в Крым
10:46
«Грязные пятки! Известковые попки!»: Пегова показала, как проводит отпуск
10:31
Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тысяч человек
10:18
«Что за бомба!»: Plus-size модель Эшли Грэм вдохновила фанатов своими формами
9:59
Украинским снайперам разрешили стрелять в мирных жителей Донбасса
9:47
Видео: Мусульмане отмечают Курбан-байрам

Сейчас читают

«Парад вранья»: Почему Дарья Пынзарь не ходит на светские вечеринки — видео
Сколько Настя Ивлеева и Юрий Дудь зарабатывают на YouTube?
«Гензель и Гретель»: Детей Галкина на новом фото сравнили с героями сказки

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги