«Целлюлит оставила»: Plus-size модель Эшли Грэм показала фото в белье без ретуши

Американская модель plus-size Эшли Грэм вопреки бытующим в обществе стереотипам об идеальной фигуре девушек, гордится своими формами и не стесняется демонстрировать изгибы пышного тела в купальниках и нижнем белье. Своими фотографиями знаменитость стирает устоявшееся мнение о женской красоте и внушает уверенность миллионам девушек, которые раньше стыдились своих природных данных.

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Американская блогер в очередной подтвердила свои убеждения, опубликовав в Instagram фото, на котором позирует в нижнем белье белого цвета. В комментариях подписчики отметили, что на снимке отчетливо выделяются несовершенства фигуры Грэм, однако она не боится осуждения публики.

«Спасибо, что не редактировали свои растяжки, королева, я люблю тебя!»

«Молодец, что не редактируешь фотки!»

«Просто настоящая»;

«Даже целлюлит оставила», — отметили фолловеры.

Instagram @ashleygraham

К тому же, девушке есть, гордится. Многие поклонники завидуют пышным формам модели, которыми ее наградила природа. Фанаты уверены, что знаменитость так эффектно выглядит именно благодаря своему телосложению, и, если она сбросит несколько килограммов, то перестанет быть настолько привлекательной.

«Само совершенство!»

«Вот это да! Потрясающая красавица!»

«Эта женщина вдохновляет женщин во всем мире, она помогает изменить стандарты красоты, которые приводят женщин к депрессии, анорексии»;

«Потрясающее тело», — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эшли Грэм показала шикарную грудь.