Видео: Тысячи верующих Петербурга отмечают Курбан-байрам

Мусульмане в воскресенье, 11 августа, отмечают один из главных религиозных праздников — Курбан-байрам. По случаю этого события верующие собрались у Соборной мечети на Петроградской стороне, где около восьми часов утра началась торжественная служба. Некоторые ожидали начала богослужения уже с рассвета.

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил верующих с религиозным праздником. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Смольного. Он пожелал всем мусульманам крепкого здоровья и благополучия, а также отметил, что в Северной столице многое направлено «на укрепление межконфессионального диалога и согласия».

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман, который связан связан с окончанием хаджа — священного для мусульман паломничества в Мекку в Саудовской Аравии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Курбан-байрам отметили в Москве.