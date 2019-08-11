Рекордное число мусульман собралось у Московской соборной мечети в воскресенье, 11 августа, на Курбан-байрам. На праздничный намаз пришли тысячи верующих, а некоторые из них ждали начала торжественной службы уже с рассвета.

Из-за большого скопления людей части из них приходилось молиться снаружи. Для верующих там специально постелили коврики.

На кадрах, снятых с воздуха — огромное количество правоверных мусульман, совершают праздничный намаз.

Ожидается, что в 2019 году Курбан-байрам станет самым массовым. Он выпал на выходной день, и в столице к этому времени прекратились дожди, которые продолжались в городе в течение недели.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-Адха (по-арабски) — один из главных праздников мусульман, который ежегодно отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджжаисламского лунного календаря и продолжается три дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Курбан-байрам отметили в Санкт-Петербурге.