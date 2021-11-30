Уйти или остаться? Психолог назвала три признака безнадежных отношений

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Игорь Рязов
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Наталья Холоденко рассказала, когда союз с партнером точно не удастся спасти.

Уйти или остаться? Психолог назвала три признака безнадежных отношений

Фото: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox

Психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко назвала признаки безнадежных отношений. По словам специалиста, никогда не следует держаться за своего партнера, если очевидно, что союз с ним не сложится. Перед расставанием не должны даже останавливать общие дети, в противном случае они тоже будут несчастны.

Первым признаком того, что брак обречен, можно считать отсутствие поддержки. Любая женщина мечтает рассчитывать на своего избранника и снять с себя ряд обязанностей. Если этого не происходит, пора задуматься.

Второй секрет успешных отношений — взаимопонимание. Если оно нарушено, то партнеры всегда будут себя чувствовать себя неудовлетворенными, пишет «Главред».

«Выбирайте стратегию донесения информации, а если до него хронически не доходит, и все ответы в стиле: „Тебе плохо — ты и иди к психологу“, то в этих отношениях делать нечего», — подчеркнула эксперт.

Если супруги постоянно недовольны друг другом, значит, семейный баланс нарушился. Придирки и обвинения обычно не возникают на пустом месте. Возможно, партнеры перестали испытывать чувства друг к другу или оказались несовместимы в быту. Со временем конфликты будут только накапливаться, и совместная жизнь станет просто невыносимой.

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