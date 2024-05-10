Российские силы освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны страны.

Так, подразделениями группировки войск «Центр» было нанесено поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ, также было отражено 48 контратак противника.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков и четыре танка, из которых один немецкий Leopard и два американских Abrams.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к РФ с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.