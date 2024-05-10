Российские силы освободили Новокалиново в ДНР

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 35 0

О продвижении ВС РФ сообщили в Минобороны страны.

Российские силы освободили Новокалиново в ДНР

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Российские силы освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны страны.

Так, подразделениями группировки войск «Центр» было нанесено поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ, также было отражено 48 контратак противника.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков и четыре танка, из которых один немецкий Leopard и два американских Abrams.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к РФ с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.

Тема:
Спецоперация
10 мая
На Украине могут мобилизовать десятки тысяч заключенных
10 мая
ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины
10 мая
Нарышкин усомнился в принятии Украины в НАТО ускоренным путем в обход правил
10 мая
Силы ПВО уничтожили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
10 мая
В Курской области после атаки украинских дронов загорелись три дома
10 мая
В Польше нашли могилу ликвидированного на Украине наемника
10 мая
Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр
10 мая
«Очевидный сигнал»: в Крыму прокомментировали украинскую петицию об иностранных войсках
10 мая
«Взяли упорством»: как российские бойцы освобождали Очеретино в ДНР
10 мая
Су-30СМ мастерски перехватил дрон ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
91.82
0.70 98.95
0.64
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая

Последние новости

15:12
Российские военные уничтожили склад ракет западного производства под Одессой
15:09
На Украине могут мобилизовать десятки тысяч заключенных
14:50
Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан
14:40
Ни малейшей пользы: от какой пищи стремительно растет жир
14:24
Момент падения автобуса с моста в реку в Петербурге попал на видео
14:13
Автобус с пассажирами упал в реку в Петербурге: что происходит на месте ЧП

Сейчас читают

Автобус с пассажирами упал в реку после ДТП в Петербурге
Ограниченный выбор: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео