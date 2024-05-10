Российские силы освободили Новокалиново в ДНР
О продвижении ВС РФ сообщили в Минобороны страны.
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
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Российские силы освободили населенный пункт Новокалиново в ДНР, сообщили в Минобороны страны.
Так, подразделениями группировки войск «Центр» было нанесено поражение формированиям 12-ти бригад ВСУ, также было отражено 48 контратак противника.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше двух тысяч боевиков и четыре танка, из которых один немецкий Leopard и два американских Abrams.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к РФ с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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