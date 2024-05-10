ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 18 0

О ходе спецоперации рассказали в Минобороны страны.

ВС РФ нанесли 27 групповых ударов по объектам энергетики и ВПК Украины

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

ВС РФ в ходе спецоперации за неделю нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины.

«Нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“ и беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что удары были нанесены в период с 5 по 10 мая.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр.

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