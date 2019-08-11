Американский эксперт спрогнозировал итоги морского столкновения США и России

Американский военный эксперт Лайл Голдстайн в своей статье для журнала The National interest спрогнозировал результаты противостояния военных кораблей США и судов ВМФ РФ. По мнению специалиста, угроза столкновения России с Соединенными Штатами в Черном море вполне реальна.

Голдстайн отметил, что Вашингтон продолжает усугублять ситуацию и повышать напряженность в отношения с Москвой. В частности, этому способствуют морские учения Украина–НАТО, которые американские власти устраивают возле российских границ. Так, например, в июле в Черном море завершились маневры Sea Breeze , в которых приняли участие 19 стран Североатлантического альянса.

Военный эксперт полагает, что поводом для вооруженного столкновения двух стран может стать случайное потопление корабля НАТО одной из мин, которые остались в Азовском и Черном морях со времен Второй мировой войны.

По словам Голдстайна, в результате такого противостояния Россия ликвидирует силы противников за несколько часов. Поэтому, считает эксперт, Вашингтону в некоторой степени «повезло», что по конвенции Монтре американские авианосцы не могут пройти через турецкие проливы. В противном случае их уничтожат подлодки, ракетные комплексы и ракетные катера, которыми оснащен ВМФ РФ.

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