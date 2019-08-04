National Interest оценил Военно-морской парад в Петербурге

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Автор статьи в американском журнале отметил, что Россия в День ВМФ показала новейшие модернизированные корабли.

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Фото, видео : ТАСС / Zuma, 5-tv.ru

Тема:
День ВМФ 90

Американский журнал The National Interest оценил масштабы Главного военно-морского парада, который прошел 28 июля. По мнению автора материала, во время торжественного мероприятия Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава ВМФ

В статье отмечается, что на параде не присутствовали авианосец «Адмирал Кузнецов» и крупнейший в мире неавианесущий ударный корабль «Петр Великий». Зато в день ВМФ были представлены новейшие модернизированные корабли, среди которых фрегат «Адмирал Касатонов», новый корвет «Гремящий», а также дизельная подлодка «Кронштадт».

Автор материала отмечает, что выбор техники для Главного парада объясняется тенденцией постепенного перехода российского флота на небольшие экономически выгодные суда.

«В последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов», — подчеркивается в статье.

28 июля в России отмечался День Военно-морского флота, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования. По этому случаю на территории всей страны проводились торжественные мероприятия. Масштабный Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В этот день по Неве прошли 43 корабля и катера, в том числе и новейшие разработки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отметили день ВМФ.

Тема:
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