National Interest оценил Военно-морской парад в Петербурге

Американский журнал The National Interest оценил масштабы Главного военно-морского парада, который прошел 28 июля. По мнению автора материала, во время торжественного мероприятия Россия продемонстрировала всю мощь стремительно меняющегося состава ВМФ

В статье отмечается, что на параде не присутствовали авианосец «Адмирал Кузнецов» и крупнейший в мире неавианесущий ударный корабль «Петр Великий». Зато в день ВМФ были представлены новейшие модернизированные корабли, среди которых фрегат «Адмирал Касатонов», новый корвет «Гремящий», а также дизельная подлодка «Кронштадт».

Автор материала отмечает, что выбор техники для Главного парада объясняется тенденцией постепенного перехода российского флота на небольшие экономически выгодные суда.

« В последние несколько десятилетий российский ВМФ предпринял серьезные шаги, чтобы проложить путь для новых проектов », — подчеркивается в статье.

28 июля в России отмечался День Военно-морского флота, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования. По этому случаю на территории всей страны проводились торжественные мероприятия. Масштабный Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В этот день по Неве прошли 43 корабля и катера, в том числе и новейшие разработки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в России отметили день ВМФ.