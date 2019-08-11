Пять человек, в том числе двое детей погибли в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье

Пять человек погибли в жуткой аварии на Рижском шоссе в Московской области, которая произошла вечером в воскресенье, 11 августа. Еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По предварительным данным, на 159-м километре автотрассы столкнулись легковой и грузовой автомобили, а также микроавтобус.

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Среди погибших — двое детей, две женщины и мужчина. Как стало известно 5-tv.ru, все погибшие находились в легковушке.

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На месте работают сотрудники ДПС ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Как сообщал 5-tv.ru, в Тамбовской области по факту ДТП, в котором погибли пять человек, возбуждено уголовное дело.