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Авиакомпания «Победа» анонсировала распродажу билетов с 12 по 18 августа

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Приобрести авиабилеты по акционным предложениям можно будет за 499 рублей.

Фото : ТАСС / Алексей Копаев

Авиакомпания «Победа» сообщила о распродаже с 12 по 18 августа 2019 года. Представители авиаперевозчика утверждают, что стоимость некоторых билетов будет начинаться от 499 рублей. Всего в акции смогут поучаствовать 200 тысяч счастливчиков. Подробности опубликуют на сайте компании днем 12 августа.

Благодаря распродаже можно будет приобрести дешевые авиабилеты на более чем 80 направлений. В настоящее время нет точной информации о доступных маршрутах. Понятно только, что улететь по билетам стоимостью от 499 до 1999 рублей можно будет, как в другой город внутри России, так и заграницу.

О билетах по акционным тарифам первыми узнают подписанные на рассылку «Победы» пользователи. Шансов приобрести билеты стоимостью 499 рублей будет больше у клиентов авиаперевозчика.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании «Победа».

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