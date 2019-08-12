В войсках России появится своя сотовая связь

В российских войсках появится своя сотовая связь. Об этом сообщают «Известия». По данным издания, роты, которые будут снабжены мобильными ретрансляторами и антеннами мобильной связи, уже формируют в составе бригад управления Министерства обороны.

Первые подобные подразделения сформированы на Дальнем Востоке и в Сибири. Создатели утверждают, что эти бригады смогут буквально в считаные минуты создавать локальные сети связи. Для этого им будет необходимо лишь подключиться от передвижной вышки к сигналу федеральных операторов в радиусе 30-40 километров.

Благодаря этому можно будет организовать закрытые от противника территории для обмена данными и для налаживания связи в районах, которые, например, перенесли удар от стихийных бедствий.

Также сообщается, что военный сотовый телефон сможет работать при экстремальных температурах от -20 до +50 градусов. Кроме того, с его помощью можно будет принимать звонки даже после того, как устройство проведет полчаса под водой на метровой глубине. Телефон будет оснащен защитой речевой информации, а в случае необходимости аппарат сможет произвести экстренное стирание ключей шифрования.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в США поразились скорому появлению российского бомбардировщика шестого поколения.