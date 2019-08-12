Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов

Имя супруги принца Гарри Меган Маркл незаконно использовали в рекламе таблеток для похудения. В сети опубликовали фото герцогини Сассекской до и после беременности, сопроводив их словами якобы самой супруги внука королевы Елизаветы II.
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На другом ресурсе разместили фейковое интервью Меган Маркл, в котором она будто бы заявляла, что устала от спортзалов и бесконечных диет. Далее герцогиня Сассекская якобы уверяла, что нашла волшебное средство для поддержания идеальной формы.
В Букингемском дворце пришли в ужас от подобной спекуляции на имени члена королевской семьи и заявили, что просто так этого не оставят. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Меган Маркл и принц Гарри отписались от всех в Instagram.