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  4. Солист группы Muse 41-летний Мэттью Беллами женился на 29-летней модели

Солист группы Muse 41-летний Мэттью Беллами женился на 29-летней модели

, 6:01 Фото 218

Влюбленные сыграли пышную свадьбу в Малибу.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © imago stock&people, via www.imag

Мэттью Беллами — 41-летний фронтмен рок-группы Muse — женился на 29-летней модели Элль Эванс. Для завидного холостяка это первый брак. О знаменательном событии исполнитель рассказал поклонникам в Instagram. Музыкант разместил снимок, на котором он и его невеста идут по «коридору» из живых цветов.

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Свадьбу молодые супруги сыграли на побережье в Малибу. Судя по снимку, на торжестве присутствовало много гостей. Жених и невеста были одеты в наряды белого цвета. Подписчики рок-музыканта разделились на две группы. Первые пришли в восторг от радостного события и поспешили поздравить любимчика. А вторые сильно расстроились — «вечного» холостяка и красавчика «окольцевали».

Мэттью Беллами и Элль Эванс начали встречаться четыре года назад. До этого солист Muse состоял в длительных отношениях с еще одной моделью — Кейт Хадсон. У пары родился сын, однако до свадьбы дело так и не дошло. В 2014 году звездный союз объявил о разрыве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подписчики разглядели обручальное кольцо на пальце Ксении Собчак.

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