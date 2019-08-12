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Видео: Молодежная сборная России по хоккею завоевала Кубок Глинки/Гретцки

, 7:29 Эфирная новость 20

Юниорская сборная России, в которой выступают спортсмены не старше 18 лет, впервые с 1995 года одержала победу на Кубке Глинки/Гретцки.

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Фото, видео : Twitter @russiahockey, Пятый канал

«Красная машина» сотворила чудо. Именно с такими заголовками выходят сейчас все спортивные издания. Молодежная сборная России по хоккею впервые за 24 года завоевала Кубок Глинки/Гретцки. Историческую победу наши юниоры одержали над канадцами — традиционно сильной командой. Главными звездами финального матча, который проходил в Чехии, названы двое россиян.

Счет в игре открыл Александр Пашин. Еще один гол забил Василий Пономарев, не дав соперникам вырваться вперед в сложный момент. Ну а победную шайбу забросил снова Пашин. Итог — 3:2 в пользу России. На момент предыдущей победы нашей молодежной сборной никто из нынешнего состава еще даже не появился на свет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Овечкин и его жена крестили сына.

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