Видео: Молодежная сборная России по хоккею завоевала Кубок Глинки/Гретцки

«Красная машина» сотворила чудо. Именно с такими заголовками выходят сейчас все спортивные издания. Молодежная сборная России по хоккею впервые за 24 года завоевала Кубок Глинки/Гретцки. Историческую победу наши юниоры одержали над канадцами — традиционно сильной командой. Главными звездами финального матча, который проходил в Чехии, названы двое россиян.

Счет в игре открыл Александр Пашин. Еще один гол забил Василий Пономарев, не дав соперникам вырваться вперед в сложный момент. Ну а победную шайбу забросил снова Пашин. Итог — 3:2 в пользу России. На момент предыдущей победы нашей молодежной сборной никто из нынешнего состава еще даже не появился на свет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Овечкин и его жена крестили сына.