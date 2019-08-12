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Фанаты выяснили, в чем Меган Маркл превосходит Кейт Миддлтон

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Поклонники королевской семьи уверены, что герцогини яростные конкурентки.

Фото : www.globallookpress.com © Stephen Lock

В сети среди поклонников королевской семьи давно ведется спор — кто круче: Меган Маркл или Кейт Миддлтон? В одном противоборствующие стороны единогласны — девушки не могут относиться друг к другу с искренней симпатией, ведь они конкурентки. К тому же, многие считают, что Кембриджская герцогиня завидует Сассекской из-за лингвистического таланта. Об этом сообщает 7days.ru.

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Меган Маркл в превосходной форме владеет испанским языком, который изучала в 2002 году. Супругу принца Гарри даже отправили на стажировку в посольство США в Буэнос-Айресе во времена студенчества. Также герцогиня Сассекская некоторое время жила в Мадриде, где прошла образовательный курс, в течение которого изучила испанский еще лучше.

А вот супруга принца Уильяма отнюдь не обладает такими потрясающими способностями к языкам. Кейт Миддлтон пыталась изучать арабский и итальянский языки, однако до сих пор не овладела на должном уровне ни одним из них.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов.

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