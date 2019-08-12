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«Принцесса-то папина!»: Фанаты очарованы красотой годовалой дочери Леры Кудрявцевой

, 8:38 Фото 848

Телеведущая организовала праздник в честь первого дня рождения своей малышки в стиле гавайской вечеринки.

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Фото, видео : Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram яркими фотографиями с празднования первого дня рождения дочери Маши. 9 августа малышке исполнился один год. Торжество в стиле гавайской вечеринки прошло в отеле в Болгарии.

«Я не помню, когда последний раз так переживала. Первый день рождения в жизни. Эта булочка перевернула мою жизнь», — написала 48-летняя знаменитость.

Судя по красочным, наполненным праздничной атмосферой снимкам, Маше день рождения понравился. Девочку нарядили в пышное платье, надели гирлянду из искусственных цветов и подарили огромный торт с зайцем.

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Instagram @leratv

Поклонники присоединились к поздравлению Леры Кудрявцевой и написали множество теплых слов в комментариях.

«С днем рождения вашу вкусную девочку, здоровья ей и больше солнечных денечков»;

«С днем рождения, будь такой же красивой, как мама»;

«Принцесса-то папина, мимику и черты папины собрала малышка. Пусть растет здоровой счастливой на радость папе и маме», — написали поклонники.

Лера Кудрявцева замужем за российским хоккеистом Игорем Макаровым. У супругов разница в возрасте составляет 16 лет. Телеведущая старше своего супруга-спортсмена. Однако это нисколько не мешает их счастью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лера Кудрявцева восхитила поклонников стройными ножками.

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