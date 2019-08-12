«Принцесса-то папина!»: Фанаты очарованы красотой годовалой дочери Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram яркими фотографиями с празднования первого дня рождения дочери Маши. 9 августа малышке исполнился один год. Торжество в стиле гавайской вечеринки прошло в отеле в Болгарии.

«Я не помню, когда последний раз так переживала. Первый день рождения в жизни. Эта булочка перевернула мою жизнь», — написала 48-летняя знаменитость.

Судя по красочным, наполненным праздничной атмосферой снимкам, Маше день рождения понравился. Девочку нарядили в пышное платье, надели гирлянду из искусственных цветов и подарили огромный торт с зайцем.

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