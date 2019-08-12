В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к первому классу

Главный внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава РФ Юрий Зинченко в беседе с RT дал рекомендации по подготовке детей к первому классу. По словам специалиста, в первую очередь необходимо постепенно снижать в отношении ребенка родительский контроль, чтобы дать чаду самому приобрести навыки координации своей деятельности.

« Крайне важно со стороны родителей подготовить ребенка к тому, что, с одной стороны, он становится взрослым, идет в школу учиться интересному, а с другой — что учебная деятельность — это не игра, а возможность проявить свои способности через обучение и соблюдение правил. При этом учеба требует от ребенка усидчивости, внимания и умения учиться », — объяснил Юрий Зинченко.

По мнению специалиста, важно не ругать ребенка за неуспеваемость. Главное разобраться в ее причинах и не отбить у первоклассника тягу к учебе.

«При наличии у ребенка хороших знаний, успехи в школе могут быть не такими радужными, как ожидали родители. Связано это зачастую с тем, что ребенку тяжело удерживать внимание на протяжении всего урока. И тогда большая часть учебного материала им не усваивается. Здесь очень важно родителям вовремя понять причину неуспешности и не ругать ребенка. Негативная оценка может снизить мотивацию к обучению и усугубить ситуацию», — пояснил Юрий Зинченко.

Психолог подчеркнул, что в начальной школе ребенок еще учится быть учеником. В первый год обучения в школе необходимо обращать внимание на сам процесс и старания школьника. Это позволит в дальнейшем оказать ему своевременную поддержку.

« Если родители будут чувствительны и внимательны к особенностям ребенка, то им будет легко поддержать его в нужный момент, направить, помочь справиться с возникающими трудностями », — заключил Юрий Зинченко.

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