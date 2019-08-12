Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в пожаре в Вологодской области

Шесть человек, включая двоих детей, погибли в пожаре в дачном доме в деревне Бурцево Усть-Кубинского района Вологодской области, сообщили в региональном главке МЧС.

По предварительным данным, строение было единственным в этом населенном пункте. Тревогу забила родственница погибших. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее близкие не отвечают на звонки.

5-tv.ru

Прибывшие на место полицейские обнаружили пепелище. В настоящий момент следователи выясняют, когда произошел пожар и устанавливают причины трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо туристов погибли при пожаре в палатке в Красноярском крае.