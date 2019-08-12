Экс-возлюбленная звезды «Улиц разбитых фонарей» требует от него 1,5 миллиона

Модель Лана Медингер, известная своим пышным бюстом 14-го размера, в интервью Starhit рассказала об отношениях с актером Филиппом Бароном, прославившемся после съемок в сериале «Улицы разбитых фонарей». По словам девушки, избранник обманывал ее и пользовался расположением красавицы.

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Знаменитости познакомились в сети, и поначалу их отношения складывались гармонично. Артист обещал своей возлюбленной золотые горы, а модель наивно верила, что он не соврет. Со временем Медингер начала замечать, что кавалер пользуется ей. Барон не платил за нее в кафе и ресторанах, зато постоянно брал деньги в долг.

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Свое поведение кинозвезда объяснял трудностями на работе и обнадеживал спутницу обещаниями, что в ближайшее время ситуация наладится, и он обязательно рассчитается с моделью. Время шло, а долги Филиппа только накапливались, вспоминает девушка.

«В один момент, когда я пришла к нему, в его небольшую квартиру, он снова стал требовать деньги на его фантастический бизнес. Он знает: если я сказала „да“, то деньги будут. И чтобы вырвать у меня это „да“, он в меня выстрелил, то есть не в меня, а в пол, в кафель, в кафеле осталась расселитна, пуля отлетела мимо моей головы и застряла в окне», — с ужасом рассказала теледива в интервью 5-tv.ru.

По ее словам, требуя деньги, избранник ей стал угрожать: кричал, внушал страхи за родственников и имущество. В конце концов, дело дошло до того, что Барон попросил модель выделить деньги на поездку в Москву для съемок клипа. А позже выяснилось, что мужчина там провел время с любовницей. В результате терпение Ланы лопнуло, она решила поставить точку в этом вопросе и потребовала с мужчины немедленно все вернуть.

«Сейчас он должен мне полтора миллиона рублей. В последний раз занимал на организацию конкурса красоты. Деньги я отдала, но никто мне их не вернул. Уже общалась с юристами и планирую написать заявление в полицию. Если не поможет — дойду до суда», — заявила Медингер.

Впрочем, это не первый случай, когда Барон оказывается в неудобном положении. Предыдущая возлюбленная от него ушла, раструбив всем СМИ об агрессивном поведении ухажера. В своем интервью 5-tv.ru модель Олеся Малибу рассказала, что актер завлек ее романтичным поведением и произвел впечатление харизматичного кавалера. Однако через некоторое время после встречи он показал свое истинное лицо.

Напившись в клубе, кинозвезда прыгнул без билета в «Сапсан», на котором должна была уехать девушка, и, заплатив проводникам, добрался вместе с ней до Москвы. По приезде в столицу он отправился домой к своей даме сердца и начал распивать в ее квартире алкоголь. Девушка пыталась прогнать настойчивого кавалера, но он не хотел ее слушать.

«В итоге он меня толкает со всей силы, а он под метр девяносто! Я ударяюсь головой об шкаф, у меня в глазах темнеет, на минут пять отключаюсь… Когда прихожу в себя, смотрю — он там ботинки свои надевает возле двери. Я еще раз его подтолкнула в спину, и еле-еле закрыла свои двери», — вспомнила светская львица.

Вместе с Медингер она намерена привлечь бывшего ухажера к ответственности перед законом.

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