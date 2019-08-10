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  4. Начались задержания «гуляющих» после согласованной акции в Москве

Начались задержания «гуляющих» после согласованной акции в Москве

, 18:56 Видео 132

Участники митинга после его окончания призвали сочувствующих продолжить шествие.

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Фото, видео : ТАСС/ Григоров Гавриил, 5-tv.ru

Сотрудники столичных правоохранительных органов начали задержания тех, кто после окончания санкционированной властями акции решил не расходиться по домам. Некоторые участники митинга, вопреки законодательству о проведении публичных мероприятий, попытались его продолжить в районе Чистых прудов и Китай-города.

Мэрия Москвы разрешила в субботу, 10 августа, с 14:00 до 16:00 проведение митинга на проспекте Сахарова за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Столичное ГУ МВД сообщало, что в санкционированной акции приняли участие около 20 тысяч человек.

Полиция задержала главу предвыборного штаба директора так называемого Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова — Бориса Золотаревского, который призывал всех присутствующих к провокационным действиям после митинга.

Также правоохранители сегодня задержали и оштрафовали юриста ФБК Любовь Соболь за участие в незаконных митингах после того, как ее не допустили к выборам ввиду доказанных нарушений при сборе подписей потенциальных избирателей.

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