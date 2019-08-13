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  4. Как аномально холодное и дождливое лето скажется на урожае в России

Как аномально холодное и дождливое лето скажется на урожае в России

, 0:42 Эфирная новость 20

В этом году специалисты отмечают серьезные изменения в количестве сельхозпродуктов, которые выращиваются в стране.

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Фото, видео : Sebastian Gollnow / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Гидрометцентр предупреждает о том, что с севера снова идет холод на Европейскую равнину, так что в Архангельской области, а также в республиках Коми и Карелия ожидаются первые заморозки — до минус двух градусов.

Аномально холодное и дождливое лето, тем не менее, оказалось благоприятным для определенных видов сельхозпродукции — ожидается хороший урожай капусты, картофеля, свеклы. Серьезный прирост тепличных овощей, яблоки и сливы уже усыпают ветки, и настоящий вал бахчевых — арбузы прибавляют в весе и размере с каждым днем.

И тут возникает вопрос, как это богатство использовать и не растерять по пути от грядки до прилавка. Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин разбирался в проблеме. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему китайские сливы и абрикосы скоро исчезнут с российских прилавков.

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