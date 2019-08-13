Виторган-старший показал фото полуторагодовалой дочери Этель

Звезда отечественного кинематографа Эммануил Виторган поделился с подписчиками в Instagram семейным фото из Юрмалы, пишет Teleprogramma.pro.

На снимке актер с супругой Ириной Млодик позируют с полуторагодовалой дочерью по имени Этель. Публикацию Виторган-старший сопроводил хэштегами «семья» и «счастье».

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Instagram @emmanuil_vitorgan

Пользователи рассыпались в комплиментах в адрес семьи артиста:

«Талантливейший актер, прекрасный человек, сколько в вас обаяния, мужской красоты! Очень вас люблю! Счастья, здоровья, удачи Вам и вашей чудесной семье! 👍😍👏👏👏»;

«Горжусь Вами, желаю неиссякаемой любви, здоровья, позитива, мира, энергии, хочется прижаться к Вам сильнее! Сильные люди, покорившие мир, не сломались перед невзгодами жизни. Люблю!».

Сам 79-летний Эммануил Виторган ранее назвал рождение дочери чудом и «подарком свыше».

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