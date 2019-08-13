13 августа вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

Во вторник, 13 августа, в силу вступает новая редакция закона об ипотеке для военнослужащих. Список участников программы существенно расширился: получить кредит теперь смогут контрактники, не имеющие офицерского звания, но общий срок службы которых больше трех лет.

При этом военная ипотека со следующего года станет единственной формой для военных, которые хотят купить квартиру за счет займа. Сделано это для того, чтобы исключить злоупотребления: до этого военные, которых признавали нуждающимися в улучшении жилищных условий, могли получить льготный кредит и по программе Минобороны, и на общих условиях в банке. То есть, приобрести две квартиры.

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