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  4. 13 августа вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

13 августа вступили в силу изменения закона о военной ипотеке

, 6:13 Эфирная новость

Начиная с 2020 года военная ипотека становится единственным способом получения жилья для вновь поступивших на воинскую службу.

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Фото, видео : DPA/TASS, Пятый канал

Во вторник, 13 августа, в силу вступает новая редакция закона об ипотеке для военнослужащих. Список участников программы существенно расширился: получить кредит теперь смогут контрактники, не имеющие офицерского звания, но общий срок службы которых больше трех лет.

При этом военная ипотека со следующего года станет единственной формой для военных, которые хотят купить квартиру за счет займа. Сделано это для того, чтобы исключить злоупотребления: до этого военные, которых признавали нуждающимися в улучшении жилищных условий, могли получить льготный кредит и по программе Минобороны, и на общих условиях в банке. То есть, приобрести две квартиры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что житель Карелии выиграл в лотерее квартиру в Москве и десять миллионов.

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