Парижский Лувр к концу года переведет продажу билетов в интернет

В Лувре больше не будет очередей. Самый знаменитый музей Франции полностью переводит продажу билетов в интернет. Такое решение было принято в преддверии юбилейной выставки к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, которая откроется в октябре.

Ожидается рекордное число посетителей. К тому же, предварительный онлайн-заказ билетов позволит снизить общую нагрузку в музейные часы-пик.

За прошлый год Лувр принял десять миллионов человек. В этом году число, скорее всего, будет в разы больше: из-за аномальной жары многие туристы и жители Парижа спасались в выставочных залах от зноя.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что необычное явление в Павловском дворце взорвало сеть. Люди гадают, что это НЛО или призрак?!