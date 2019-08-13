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«Боже, нет!» Прозрачные пляжные шорты возмутили пользователей

, 10:07 Фото

Производители уверяют, что с покупкой стоит поторопиться — коллекция лимитирована.

Фото : maverickswimwear.com

Всего за 26,99 долларов модники могут приобрести прозрачные водонепроницаемые шорты. С таким элементом гардероба внимание на пляже вам обеспечено. Правда, в сети мужчины не очень обрадовались новинке.

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Производитель Maverick Swimwear утверждает, что шорты абсолютно не подвержены воздействию воды, сделаны из полиэстера и украшены светящимися в темноте лампасами лаймового цвета. Компания утверждает, что с покупкой стоит поторопиться — количество водонепроницаемых плавок ограничено. Об этом сообщает Mirror.

Представители сильного пола испугались, что модная тенденция на «прозрачность» завоюет мир и поспешили высказаться по этому поводу в Twitter. По мнению некоторых, такой неподходящий материал для шорт, может повлиять на мужское здоровье.

«Это будет трудно для меня!»

«Боже, нет!»

«Почему?.. Просто почему?» — в отчаяние пишут мужчины.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кейт Миддлтон впервые за 11 лет появилась на публике в шортах.

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