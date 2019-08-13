Экстрасенс рассказала о причинах ссоры Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске

Певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году, с тех пор ссоры между ее родственниками и супругом — Дмитрием Шепелевым — не прекращаются. Дошло до того, что родителям умершей исполнительницы запрещено подходить к внуку Платону. Причины такого поведения самых близких людей экс-солистки «Блестящих» объяснила эзотерический продюсер — Кристина Гросс.

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«На протяжении долгого времени мы все наблюдали и сопереживали нелицеприятному процессу между Дмитрием и родителями певицы с благотворительными средствами, собранными для лечения Жанны, где единственная семья Жанны Фриске, самые близкие и родные люди вынуждены были публично оправдываться », — поделилась эксперт.

По словам Кристины Гросс, поведение Дмитрия Шепелева абсурдно и нелогично. Эзотерический продюсер уверяет, что все дело тут в зависимости телеведущего от материальных благ и успеха в шоубизнесе. Чтобы оставаться на «плаву» многим шоуменам приходится идти на различные ухищрения и совершать, порой, совсем неблагородные поступки. По мнению Гросс, причина конфликта между ближайшими родственниками покойной кроется в тайне, которую стыдятся открывать. Об этом сообщают Дни.ру.

Также Кристина Гросс уверена — правоохранительные органы и традиционные способы решения проблем в данном случае не помогут.

«Но она может серьезно повлиять на дальнейшую карьеру Дмитрия Шепелева », — резюмировала Гросс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Шепелев рассказал о жестокости их с Жанной Фриске сына.