  1. Пятый канал
  4. Экстрасенс рассказала о причинах ссоры Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске

Экстрасенс рассказала о причинах ссоры Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске

, 10:30 1 182

По мнению эзотерика, конфликт не удастся разрешить официальным путем, но он окажет серьезное влияние на карьеру телеведущего.

Фото : Pravda Komsomolskaya / www.globallookpress.com

Певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году, с тех пор ссоры между ее родственниками и супругом — Дмитрием Шепелевым — не прекращаются. Дошло до того, что родителям умершей исполнительницы запрещено подходить к внуку Платону. Причины такого поведения самых близких людей экс-солистки «Блестящих» объяснила эзотерический продюсер — Кристина Гросс.

Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

«На протяжении долгого времени мы все наблюдали и сопереживали нелицеприятному процессу между Дмитрием и родителями певицы с благотворительными средствами, собранными для лечения Жанны, где единственная семья Жанны Фриске, самые близкие и родные люди вынуждены были публично оправдываться», — поделилась эксперт.

По словам Кристины Гросс, поведение Дмитрия Шепелева абсурдно и нелогично. Эзотерический продюсер уверяет, что все дело тут в зависимости телеведущего от материальных благ и успеха в шоубизнесе. Чтобы оставаться на «плаву» многим шоуменам приходится идти на различные ухищрения и совершать, порой, совсем неблагородные поступки. По мнению Гросс, причина конфликта между ближайшими родственниками покойной кроется в тайне, которую стыдятся открывать. Об этом сообщают Дни.ру.

Также Кристина Гросс уверена — правоохранительные органы и традиционные способы решения проблем в данном случае не помогут.

«Но она может серьезно повлиять на дальнейшую карьеру Дмитрия Шепелева», — резюмировала Гросс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Дмитрий Шепелев рассказал о жестокости их с Жанной Фриске сына.

Читайте также

+18° Днём +19°
Ночью +14°
65.43
0.18 73.12
0.10
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

11:45
Национальное бедствие: Эпидемия кори на Украине разрослась до огромных масштабов
11:33
У звезды «Сталинграда» Дмитрия Лысенкова угнали машину в Петербурге
11:22
Саперы приступили к вывозу снарядов со свалки в Мурино
11:11
Что освящать на Медовый спас, чтобы не было отбоя от женихов и завелись деньги?
11:02
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского — видео
10:41
Непогода атакует: Европу бросает то в жар, то в холод

Сейчас читают

«Боже, нет!» Прозрачные пляжные шорты возмутили пользователей
Экстрасенс рассказала о причинах ссоры Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске
Телеведущая Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги