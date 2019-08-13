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  4. Дмитрий Шепелев рассказал о жестокости их с Жанной Фриске сына

Дмитрий Шепелев рассказал о жестокости их с Жанной Фриске сына

, 3:57

Российский телеведущий откровенно поведал о трудностях воспитания шестилетнего Платона.

Фото : РИА Новости / Евгений Одиноков

Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться в воспитании сына Платона, оставшегося без матери после смерти Жанны Фриске.

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В интервью женскому журналу Cosmopolitan 36-летний отец признался, что его ребенок проявляет враждебность по отношению к другим детям.

«Я вижу, как играет сын. Вижу, как к нему подходит малыш лет трех, хочет присоединиться к игре, но его не принимают. Наверное, потому что мал. Небольшая сутолока, и вот я вижу, как сын, устав уворачиваться от навязчивого мальчика, замахивается на него рукой. Не для того, чтобы ударить, а, чтобы испугать, замахивается прямо перед лицом трехлетки», — заявил Шепелев.

В начале августа телеведущий также признался, что Платон начал ему врать, и попросил совета у подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аудиодневнике, который начал вести сын Шепелева и Фриске.

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